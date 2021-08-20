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Здоровье

Заслуга государства. Появится ли коллективный иммунитет к COVID-19 в России

«Формирование коллективного иммунитета к коронавирусу идет неплохо», — заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Рассказываем, когда в стране появится «суперустойчивость» к инфекции и при чем здесь вакцинация.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC BY-NC-ND 2.0, visualhunt.com
1 Что такое коллективный иммунитет?

Коллективный иммунитет — это косвенная защита от инфекционного заболевания. Он возникает у населения в результате вакцинации или после перенесенной инфекции.

Отметим, что Всемирная организация здоровья (ВОЗ) выступает за достижение коллективного иммунитета путем прививок. Считается, что так можно избежать распространения заболевания среди определенных слоев населения и избежать летальных исходов.

Вакцина AstraZeneca.
Вакцина AstraZeneca.
CC0
2 Когда в России выработается коллективный иммунитет к COVID-19?

Гинцбург полагает, что формирования всеобщей устойчивости к вирусу, скорее всего, удастся достичь к концу текущего года. Говорит: «Должны успеть».

3 Достаточно ли в стране вакцины?

Эксперт подчеркнул, что препараты в избытке во всех российских регионах.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

Александр Гинцбург,
глава центра имени Гамалеи:

Это большая заслуга государства и производителей, мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины. Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались.

4 Какие вакцины доступны?

В России зарегистрированы четыре вакцины.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
  • «Спутник Лайт» — векторный препарат, созданный на основе человеческого аденовируса. Последний используется для транспортировки генетической информации коронавируса.
  • «Спутник V». В его основе использован аденовирусный вектор со встроенным в фрагментом генетического материала SARS-CoV-2.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
  • «ЭпиВакКорона» — пептидный препарат. В нем, в отличие от «Спутника V», нет биологического агента.
  • «Ковивак» — цельновирионная вакцина, в основе которой использован коронавирус SARS-CoV-2. Вирус обрабатывают так, чтобы он лишился инфекционных свойств и при этом сохранил способность вызывать иммунную реакцию.

Напомним, что в России планируют выпустить пятый прививочный препарат «Эпиваккорона-Н». Новую вакцину могут одобрить уже в августе.

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