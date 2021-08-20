Заслуга государства. Появится ли коллективный иммунитет к COVID-19 в России

1 Что такое коллективный иммунитет?

Коллективный иммунитет — это косвенная защита от инфекционного заболевания. Он возникает у населения в результате вакцинации или после перенесенной инфекции.

Отметим, что Всемирная организация здоровья (ВОЗ) выступает за достижение коллективного иммунитета путем прививок. Считается, что так можно избежать распространения заболевания среди определенных слоев населения и избежать летальных исходов.