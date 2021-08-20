Заслуга государства. Появится ли коллективный иммунитет к COVID-19 в России

Коллективный иммунитет — это косвенная защита от инфекционного заболевания. Он возникает у населения в результате вакцинации или после перенесенной инфекции.
Отметим, что Всемирная организация здоровья (ВОЗ) выступает за достижение коллективного иммунитета путем прививок. Считается, что так можно избежать распространения заболевания среди определенных слоев населения и избежать летальных исходов.
Гинцбург полагает, что формирования всеобщей устойчивости к вирусу, скорее всего, удастся достичь к концу текущего года. Говорит: «Должны успеть».
Эксперт подчеркнул, что препараты в избытке во всех российских регионах.
Александр Гинцбург,
глава центра имени Гамалеи:
Это большая заслуга государства и производителей, мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины. Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались.
В России зарегистрированы четыре вакцины.
- «Спутник Лайт» — векторный препарат, созданный на основе человеческого аденовируса. Последний используется для транспортировки генетической информации коронавируса.
- «Спутник V». В его основе использован аденовирусный вектор со встроенным в фрагментом генетического материала SARS-CoV-2.
- «ЭпиВакКорона» — пептидный препарат. В нем, в отличие от «Спутника V», нет биологического агента.
- «Ковивак» — цельновирионная вакцина, в основе которой использован коронавирус SARS-CoV-2. Вирус обрабатывают так, чтобы он лишился инфекционных свойств и при этом сохранил способность вызывать иммунную реакцию.
Напомним, что в России планируют выпустить пятый прививочный препарат «Эпиваккорона-Н». Новую вакцину могут одобрить уже в августе.