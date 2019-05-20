Россию накрыла серия магнитных бурь. Как уберечься от их влияния?

В этот период метеозависимые люди будут жаловаться:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.
Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления вниз.
Магнитные бури в мае 2019: советы экспертов
Эксперты советуют воздержаться от длительных поездок в эти дни и вообще поменьше находиться на солнце. Гулять на свежем воздухе лучше по утрам и в вечернее время — причем с 20 по 25 мая лучше воздержаться от длительных пеших прогулок, пишет glavred.info.
Прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания — оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей. Чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье.
«Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе», — рекомендуют врачи.
Мобильная связь
Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.
Северное сияние
Излучение часто вызывает Северное сияние.