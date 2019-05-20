Россию накрыла серия магнитных бурь. Как уберечься от их влияния?

В этот период метеозависимые люди будут жаловаться:

на быструю усталость;

на высокую раздражительность;

на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;

на ухудшение самочувствия;

на подавленность и даже депрессивное настроение.

Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления вниз.

Магнитные бури в мае 2019: советы экспертов

Эксперты советуют воздержаться от длительных поездок в эти дни и вообще поменьше находиться на солнце. Гулять на свежем воздухе лучше по утрам и в вечернее время — причем с 20 по 25 мая лучше воздержаться от длительных пеших прогулок, пишет glavred.info.

Прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания — оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей. Чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье.

«Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе», — рекомендуют врачи.

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

Северное сияние

Излучение часто вызывает Северное сияние.