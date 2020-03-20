Добрался до верхушек. Глава Монако заразился коронавирусом

Отдых в Туве Путина с князем Монако, 2007 год.

Анализ на коронавирус, который сдал князь Монако Альбер II, дал положительный результат. Состояние здоровья главы государства «не внушает опасений», говорится в сообщении.

«Принц Альберт продолжает работать из своей частной квартиры и находится в тесном контакте с членами своего кабинета, правительства и ближайшими сотрудниками», — рассказали в пресс-службе.

Информация о возможном заражении других членов княжеской семьи не поступала.

Проходил ли тест Владимир Путин, неизвестно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на этот вопрос и заявил, что «информация о состоянии здоровья президента — это не та информация, которая предназначена для широкой публикации», пишут «Ведомости»,