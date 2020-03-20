Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 марта -1°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Добрался до верхушек. Глава Монако заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II стал первым заразившимся коронавирусом главой государства, сообщает «Ведомости».

Отдых в Туве Путина с князем Монако, 2007 год.
Отдых в Туве Путина с князем Монако, 2007 год.
kremlin.ru

Анализ на коронавирус, который сдал князь Монако Альбер II, дал положительный результат. Состояние здоровья главы государства «не внушает опасений», говорится в сообщении.

«Принц Альберт продолжает работать из своей частной квартиры и находится в тесном контакте с членами своего кабинета, правительства и ближайшими сотрудниками», — рассказали в пресс-службе.

Информация о возможном заражении других членов княжеской семьи не поступала.

Проходил ли тест Владимир Путин, неизвестно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на этот вопрос и заявил, что «информация о состоянии здоровья президента — это не та информация, которая предназначена для широкой публикации», пишут «Ведомости»,

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость