Добрался до верхушек. Глава Монако заразился коронавирусом

Анализ на коронавирус, который сдал князь Монако Альбер II, дал положительный результат. Состояние здоровья главы государства «не внушает опасений», говорится в сообщении.
«Принц Альберт продолжает работать из своей частной квартиры и находится в тесном контакте с членами своего кабинета, правительства и ближайшими сотрудниками», — рассказали в пресс-службе.
Информация о возможном заражении других членов княжеской семьи не поступала.
Проходил ли тест Владимир Путин, неизвестно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на этот вопрос и заявил, что «информация о состоянии здоровья президента — это не та информация, которая предназначена для широкой публикации», пишут «Ведомости»,