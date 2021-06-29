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Здоровье

Доктор медицинских наук описал особенности лямбда-штамма ковида

Лямбда-штамм коронавируса более устойчив, более заразен, более приспособлен и быстрее распространяется по миру — так описал этот штамм ковида доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

«Думаю, что коронавирус „лямбда“ постепенно вытеснит „дельту“. Новая конструкция дает преимущество в размножении», — заявил Жемчугов в эфире «Радио 1».

По его словам, лямбда-штамм — это «новая конструкция».

В конце 2020 года его впервые выявили в Перу, Эквадоре, Чили и Аргентине. Этот вариант вируса содержит несколько мутаций в спайковом белке, влияющих на степень заразности. Однако пока у ученых нет доказательств, что этот штамм провоцирует тяжелое течение заболевания или ослабляет действие вакцин, пишет «Росбалт».

Жемчугов пояснил — лямбда-штамм является отражением естественного процесса мутации коронавируса. Вирус меняется и подстраивается под внешние условия. При этом лямбда-штамм будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел или не привился.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что штамм «Дельта» в два раза заразнее изначального коронавируса SARS-CoV-2. По словам эксперта, этот штамм, первоначально выявленный в Индии, в настоящее время присутствует более чем в 85 странах.

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