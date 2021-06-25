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Здоровье

Штамм коронавируса «Дельта» оказался в два раза заразнее и может получить статус доминирующего

Штамм «Дельта» в два раза заразнее изначального коронавируса SARS-CoV-2, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

По словам эксперта, этот штамм, первоначально выявленный в Индии, в настоящее время присутствует более чем в 85 странах. Он обладает в два раза более высокой контагиозностью — то есть быстрее передавается от больных организмов здоровым.

«Учитывая скорость, с которой распространяется „Дельта“, обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире», — приводит ТАСС слова Сваминатан.

Также эксперт ВОЗ обратила внимание на тот факт, что на данный момент случаев, когда заболевают все члены семьи, стало значительно больше, чем в начале пандемии.

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