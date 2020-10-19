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Здоровье

Доктор назвал причины потери обоняния

Потеря обоняния может быть симптомом различных болезней, и не стоит сразу связывать ее с заражением коронавирусом, рассказал радио Sputnik врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

По его словам, аносмия — временная утрата способности чувствовать запахи — характерна для простудных заболеваний полости носа, таких как острый или хронический ринит.

При воспалении слизистой носа, верхних отделов полости носа обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе.

«И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции аносмия проходит, с одной лишь разницей — при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее», — уточнил лор.

При этом он призвал при появлении этого симптома и изменении вкусового восприятия первым делом исключить инфицирование коронавирусом. Дело в том, что достоверным исследованием на наличие коронавируса считается ПЦР-диагностика или анализ крови, напомнил специалист.

Если анализы на коронавирус окажутся отрицательными, а обоняние и вкус не восстановятся, необходимо обратиться к врачу, который назначит лечение, пишет Lenta.ru.

Также Зайцев призвал россиян не заниматься самолечением из-за риска развития последствий для здоровья.

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