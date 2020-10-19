Доктор назвал причины потери обоняния

По его словам, аносмия — временная утрата способности чувствовать запахи — характерна для простудных заболеваний полости носа, таких как острый или хронический ринит.
При воспалении слизистой носа, верхних отделов полости носа обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе.
«И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции аносмия проходит, с одной лишь разницей — при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее», — уточнил лор.
При этом он призвал при появлении этого симптома и изменении вкусового восприятия первым делом исключить инфицирование коронавирусом. Дело в том, что достоверным исследованием на наличие коронавируса считается ПЦР-диагностика или анализ крови, напомнил специалист.
Если анализы на коронавирус окажутся отрицательными, а обоняние и вкус не восстановятся, необходимо обратиться к врачу, который назначит лечение, пишет Lenta.ru.
Также Зайцев призвал россиян не заниматься самолечением из-за риска развития последствий для здоровья.