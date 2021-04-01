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Здоровье

Доктор предупредил о риске заразиться гепатитом С в популярных общественных местах

Телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников предупредил о риске заразиться гепатитом C в популярных общественных местах.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

По его словам, речь идет о некоторых салонах красоты. Также заболеть можно при посещении недобросовестных мастеров по пирсингу.

Теледоктор напомнил — гепатит C передается через инструменты, иглы и кровь.

«Так что, либо надо приходить со своими, либо одноразовые инструменты», — заявил медик в эфире телеканала «Россия 1».

При этом Мясников не стал уточнять, считает ли опасными инструменты, которые мастера в салонах сами стерилизуют, пишет «Росбалт».

Ранее Мясников заявил, что из-за пандемии коронавируса Россию вскоре ждет всплеск заболеваемости туберкулезом.

Мясников объяснил, что за время пандемии коронавирусной инфекции в России стали уделять гораздо меньше внимания выявлению носителей туберкулеза. Между тем, «туберкулез никуда не уходил», — отмечает врач.

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