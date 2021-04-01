Доктор предупредил о риске заразиться гепатитом С в популярных общественных местах

По его словам, речь идет о некоторых салонах красоты. Также заболеть можно при посещении недобросовестных мастеров по пирсингу.
Теледоктор напомнил — гепатит C передается через инструменты, иглы и кровь.
«Так что, либо надо приходить со своими, либо одноразовые инструменты», — заявил медик в эфире телеканала «Россия 1».
При этом Мясников не стал уточнять, считает ли опасными инструменты, которые мастера в салонах сами стерилизуют, пишет «Росбалт».
Ранее Мясников заявил, что из-за пандемии коронавируса Россию вскоре ждет всплеск заболеваемости туберкулезом.
Мясников объяснил, что за время пандемии коронавирусной инфекции в России стали уделять гораздо меньше внимания выявлению носителей туберкулеза. Между тем, «туберкулез никуда не уходил», — отмечает врач.