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Здоровье

Не хватило внимания. Врачи опасаются вспышки туберкулеза из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса Россию вскоре ждет всплеск заболеваемости туберкулезом. Так считает врач и телеведущий Александр Мясников. О своих опасениях специалист рассказал в интервью URA.RU.

Туберкулез. Легкие.
Туберкулез. Легкие.
СС0.

Мясников объяснил, что за время пандемии коронавирусной инфекции в России стали уделять гораздо меньше внимания выявлению носителей туберкулеза. Между тем, «туберкулез никуда не уходил», — отмечает врач.

«За снижением медицинского внимания из-за COVID нас ждет волна — это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке. У нас на 100 тысяч населения от 60 до 100 заболевших, тогда как во многих странах около 10», — заявил Мясников.

Эксперт отметил, что тоже самое можно сказать про онкологические заболевания.

Кроме того, врач обеспокоен тем, что борьба с туберкулезом с каждым годом только осложняется. «И тут не во флюорографии дело. В основном пугает большая резистентность к антибиотикам», — пояснил Мясников.

Ранее Минздрав предупредил о повышенном риске развития туберкулеза у переболевших коронавирусом. Выяснилось, что после перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза.

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