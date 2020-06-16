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Доктор рассказал, как защититься от нового вируса из Пекина

Сейчас защититься от нового более опасного коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Пекине, могут помочь только карантинные меры, заявил доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
visualhunt.com

«Что на COVID-19 вакцины нет, что на новый вирус. Никаких радикальных средств пока не существует, значит на повестке дня только меры карантинного характера», — объяснил он.

Вирусолог добавил — страны уже готовы к подобным ситуациям, пишет ura.ru. По его словам, положительно скажется то, что в мире уже соблюдается определенный ограничительный режим.

По словам, Аграновского, если в Пекине действительно произошла вспышка нового коронавируса, это говорит о быстрых изменениях вируса. Также это означает, что люди «далеки от избавления от этой беды».

Обнаруженный на оптовом рынке в Пекине коронавирус может оказаться заразнее выявленного на рынке морепродуктов в Ухане, пишет Global Times.

Все зараженные в Пекине связаны с рыбным рынком «Синьфади», на котором зафиксировали вирус, в то время как многие из заболевших в Ухане не имели контактов с рынком морепродуктов.

Всего за четыре дня в столице КНР новым типом коронавируса заразились уже 74 человека, тогда как в ухане за две недели распространения инфекции было обнаружено 67 заболевших.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Режим военного времени

Ранее стало известно, что на крупном рыбном рынке Пекина «Синьфанди» обнаружен коронавирус. Его выявили на разделочной доске для ввезенного в страну лосося.

Власти объявили в районе «режим военного времени».

Также было принято решение временно закрыть все рынки Пекина. Открытие школ также отложено. Отменены все спортивные мероприятия.

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