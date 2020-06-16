Новый «пекинский коронавирус» китайский вирусолог назвал гораздо опаснее COVID-19

Обнаруженный на оптовом рынке в Пекине коронавирус может оказаться заразнее выявленного на рынке морепродуктов в Ухане, пишет Global Times.

Об этом заявил вирусолог, профессор Уханьского университета Ян Чжаньцю.

Специалист объяснил свою точку зрения тем, что в Ухане вспышка инфекции началась в зимнее время года, а в Пекине — в летнее. С учетом того, что в жару вирус выживает хуже, в Пекине он развивается достаточно активно.

Все зараженные в Пекине связаны с рынком «Синьфади», на котором зафиксировали вирус, в то время как многие из заболевших в Ухане не имели контактов с рынком морепродуктов, добавил профессор.

Вирусолог отметил — в процессе эволюции инфективность вируса способна меняться, пишет bfm.ru. Он также предположил, что если инфекция действительно была завезена с сельхозпродукцией, то Китаю придется уделять повышенное внимание таможенному карантину импортируемых продуктов.

Накануне власти Китая сообщили о 57 новых случаях коронавирусной инфекции — это самый большой суточный прирост пациентов за два месяца. Из 57 человек 19 заразились за границей, 38 — в самом Китае. Почти все заразившиеся в Китае, 36 человек, — жители Пекина.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Режим военного времени

Ранее стало известно, что на крупном рыбном рынке Пекина «Синьфанди» обнаружен коронавирус. Global Times уточняет, что коронавирус нашли на разделочной доске для ввезенного в страну лосося.

Власти объявили в районе «режим военного времени».

Также было принято решение временно закрыть все рынки Пекина. Открытие школ также отложено. Отменены все спортивные мероприятия в Пекине.