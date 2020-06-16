Новый «пекинский коронавирус» китайский вирусолог назвал гораздо опаснее COVID-19

Об этом заявил вирусолог, профессор Уханьского университета Ян Чжаньцю.
Специалист объяснил свою точку зрения тем, что в Ухане вспышка инфекции началась в зимнее время года, а в Пекине — в летнее. С учетом того, что в жару вирус выживает хуже, в Пекине он развивается достаточно активно.
Все зараженные в Пекине связаны с рынком «Синьфади», на котором зафиксировали вирус, в то время как многие из заболевших в Ухане не имели контактов с рынком морепродуктов, добавил профессор.
Вирусолог отметил — в процессе эволюции инфективность вируса способна меняться, пишет bfm.ru. Он также предположил, что если инфекция действительно была завезена с сельхозпродукцией, то Китаю придется уделять повышенное внимание таможенному карантину импортируемых продуктов.
Накануне власти Китая сообщили о 57 новых случаях коронавирусной инфекции — это самый большой суточный прирост пациентов за два месяца. Из 57 человек 19 заразились за границей, 38 — в самом Китае. Почти все заразившиеся в Китае, 36 человек, — жители Пекина.
Режим военного времени
Ранее стало известно, что на крупном рыбном рынке Пекина «Синьфанди» обнаружен коронавирус. Global Times уточняет, что коронавирус нашли на разделочной доске для ввезенного в страну лосося.
Власти объявили в районе «режим военного времени».
Также было принято решение временно закрыть все рынки Пекина. Открытие школ также отложено. Отменены все спортивные мероприятия в Пекине.
Факт
29 марта Китай заявил о полном прекращении пандемии COVID-19 на территории страны.