Доктор рассказал о фатальных ошибках при лечении коронавируса

Врач отметил, что речь о разных болезнях, требующих разных методов лечения, и призвал коллег различать эти понятия.
Теледоктор назвал одной из наиболее распространенных ошибок использование в обоих случаях кроворазжижающих препаратов.
Данные медикаменты нужны только, когда болезнь протекает в легкой форме, уверен Мясников, пишет «Росбалт».
Он советует людям, переносящим коронавирус в легкой форме, просто придерживаться постельного режима, пить много жидкости и при температуре пить парацетамол.
Кром того, хирург из «красной зоны» Алок Мишра назвал еще одной фатальной ошибкой прием больших доз антибиотиков при лечении COVID-19 и оттягивание госпитализации. В частности, одна пациентка попала в больницу с «выжженным» от антибиотиков иммунитетом. Врачи не смогли ее спасти.