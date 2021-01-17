Мясников указал на ошибку, приводящую к смерти при лечении коронавируса дома

О фатальной ошибке при лечении коронавируса дома врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своем телеграм-канале, сообщает РИА-Новости.

Врач отметил, что сейчас у людей выстроилась «стена абсолютного непонимания», когда заходит речь о тактике лечения COVID-19 в домашних условиях. Он напомнил, что заболевание коронавирусом относится к категории ОРЗ.

«КОВИД-ОРЗ — болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ), и требует лишь вспомогательных средств — люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с КОВИД-ОРЗ сами либо в своих семьях», — напомнил врач.

Коронавирус. unsplash.com

Мясников заметил, что медикам бывает сложно отказать постоянно жалующемуся пациенту в каком-либо лекарстве. В то же время, в ходе расспросов нередко выясняется, что у человека невысокая температура (ниже 38-ми), нет одышки. Получается, что нужно просто немного потерпеть.

Александр Мясников подчеркнул, что часто при лечении нового заболевания дома пациентам советуют принимать гормональные препараты и антибиотики, чего, по его слова, делать ни в коем случае нельзя.

«Тут очень важно проявить твердость. Напуганный пациент <…> требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе! Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны!» — пояснил врач.

Анализы , коронавирус. архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk. online

Он дал совет — при любом вирусном ОРЗ есть легкую, калорийную пищу, обильно пить и при необходимости принимать жаропонижающие препараты.

Также важно, чтобы больному был обеспечен покой. По мнению медика для лечения не помешают витамины и микроэлементы, а также интерфероны в каплях в нос. От тяжелого течения коронавируса людей из группы риска убережет вакцинация.

Врач , коронавирус. zdravalt.ru

На портале РИА-Новости напомнили, что ранее Мясников рассказал о том, что одной из ошибок при лечении коронавируса является непонимание двойственности заболевания. Одна сторона этой медали — коронавирусное ОРЗ, вторая — коронавирусная пневмония. ОРЗ не нужно лечить как пневмонию, в противном случае, прогнозы пациента ухудшаются.

Скорая помощь. Коронавирус. кадр из видео.

Кром того, хирург из «красной зоны» Алок Мишра назвал еще одной фатальной ошибкой прием больших доз антибиотиков при лечении COVID-19 и оттягивание госпитализации. В частности, одна пациентка попала в больницу с «выжженным» от антибиотиков иммунитетом. Врачи не смогли ее спасти.