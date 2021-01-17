Мясников указал на ошибку, приводящую к смерти при лечении коронавируса дома

Врач отметил, что сейчас у людей выстроилась «стена абсолютного непонимания», когда заходит речь о тактике лечения COVID-19 в домашних условиях. Он напомнил, что заболевание коронавирусом относится к категории ОРЗ.
«КОВИД-ОРЗ — болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ), и требует лишь вспомогательных средств — люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с КОВИД-ОРЗ сами либо в своих семьях», — напомнил врач.
Мясников заметил, что медикам бывает сложно отказать постоянно жалующемуся пациенту в каком-либо лекарстве. В то же время, в ходе расспросов нередко выясняется, что у человека невысокая температура (ниже 38-ми), нет одышки. Получается, что нужно просто немного потерпеть.
Александр Мясников подчеркнул, что часто при лечении нового заболевания дома пациентам советуют принимать гормональные препараты и антибиотики, чего, по его слова, делать ни в коем случае нельзя.
«Тут очень важно проявить твердость. Напуганный пациент <…> требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе! Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны!» — пояснил врач.
Он дал совет — при любом вирусном ОРЗ есть легкую, калорийную пищу, обильно пить и при необходимости принимать жаропонижающие препараты.
Также важно, чтобы больному был обеспечен покой. По мнению медика для лечения не помешают витамины и микроэлементы, а также интерфероны в каплях в нос. От тяжелого течения коронавируса людей из группы риска убережет вакцинация.
На портале РИА-Новости напомнили, что ранее Мясников рассказал о том, что одной из ошибок при лечении коронавируса является непонимание двойственности заболевания. Одна сторона этой медали — коронавирусное ОРЗ, вторая — коронавирусная пневмония. ОРЗ не нужно лечить как пневмонию, в противном случае, прогнозы пациента ухудшаются.
Кром того, хирург из «красной зоны» Алок Мишра назвал еще одной фатальной ошибкой прием больших доз антибиотиков при лечении COVID-19 и оттягивание госпитализации. В частности, одна пациентка попала в больницу с «выжженным» от антибиотиков иммунитетом. Врачи не смогли ее спасти.