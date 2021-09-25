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Здоровье

Доктор рассказала, какой чай навредит здоровью

Чрезмерно горячий чай может причинить вред здоровью, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

Чай.
Чай.
СС0

По ее словам, слишком горячие напитки могут привести к развитию онкологических заболеваний, повредить пищевод и гортань.

Лучше всего, если температура чая соотносится с температурой тела. То есть она может быть около 40 градусов.

Она рекомендовала подождать минут пять, чтобы напиток немного остыл и не было обжигающего ощущения.

«Чай согревает в моменте: рот ощущает температуру, нам кажется, что мы согрелись, в желудке мы температуру не чувствуем. Это скорее психологический эффект», — рассказала гастроэнтеролог.

Чай. Осень.
Чай. Осень.
CC0

С помощью различных добавок — например, чабреца, сушеных яблок, корочек апельсина или корицы — можно сделать напиток более полезным.

Против простуды

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев ранее назвал несколько способов, снижающих риск осенней простуды. Осенью, по его словам, «нужно укреплять слизистую носа, горло и носоглотку», а с этой целью полезно пить черный или зеленый чай.

Специалист уточнил, что регулярным прием одной-двух чашек чая утром положительно влияет на состояние слизистой оболочки задней стенки глотки, а также желудочно-кишечного тракта, сообщал МедикФорум.

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