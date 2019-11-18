«Должен быть выбор»: рубцовский тубдиспансер попытались защитить одиночным пикетом

Сергей Сущевский,
председатель совета местного отделения политической партии «Справедливая Россия» в Рубцовске:
Считаем, что закрытие круглосуточного стационара в противотуберкулезном диспансере Рубцовска и бескомпромиссный перевод пациентов в Лебяженскую туберкулезную больницу неприемлемым. Согласен, стационар в селе Лебяжье находится в живописном месте, но надо учитывать, что расстояние до него составляет 50 километров. А это, как минимум, дополнительные финансовые затраты. Также нужно учитывать, что добираться из Рубцовска до Лебяжье на общественном транспорте весьма проблематично.
В рубцовском отделении «СР» полагают, что больным пациентам надо оставить право выбора, либо лечиться в Рубцовске, либо ехать в Егорьевский район.
Почему переводят больных?
На минувших выходных стало известно, что круглосуточный стационар в рубцовском тубдиспанцере закрывают. Само учреждение сохранят. Здесь будет организована амбулаторная медпомощь и дневной стационар для пациентов с закрытой формой туберкулеза, сообщили в краевом министерстве.