«Должен быть выбор»: рубцовский тубдиспансер попытались защитить одиночным пикетом

18 ноября в Рубцовске около здания противотуберкулезного диспансера прошел одиночный пикет. С требованием сохранить здесь круглосуточный стационар вышло местное отделение «СР».

Сергей Сущевский,

председатель совета местного отделения политической партии «Справедливая Россия» в Рубцовске:

Считаем, что закрытие круглосуточного стационара в противотуберкулезном диспансере Рубцовска и бескомпромиссный перевод пациентов в Лебяженскую туберкулезную больницу неприемлемым. Согласен, стационар в селе Лебяжье находится в живописном месте, но надо учитывать, что расстояние до него составляет 50 километров. А это, как минимум, дополнительные финансовые затраты. Также нужно учитывать, что добираться из Рубцовска до Лебяжье на общественном транспорте весьма проблематично.

Одиночный пикет в Рубцовске vrubcovske.ru/

В рубцовском отделении «СР» полагают, что больным пациентам надо оставить право выбора, либо лечиться в Рубцовске, либо ехать в Егорьевский район.

Почему переводят больных?

На минувших выходных стало известно, что круглосуточный стационар в рубцовском тубдиспанцере закрывают. Само учреждение сохранят. Здесь будет организована амбулаторная медпомощь и дневной стационар для пациентов с закрытой формой туберкулеза, сообщили в краевом министерстве.