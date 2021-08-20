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Здоровье

Должны успеть. Эксперт оценил коллективный иммунитет к коронавирусу в России

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в России можно достичь уже в 2021 году, передает ТАСС.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

«Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо», — сказал эксперт.

При этом, отвечая на вопрос, будет ли достигнут необходимый уровень иммунитета до конца текущего года, он сказал: «Должны успеть».

Также Александр Гинцбург подчеркнул, что вакцины против ковида сегодня в избытке имеются во всех регионах страны.

«Это большая заслуга государства и производителей, мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины. Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались», — подчеркнул глава центра имени Гамалеи.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

Напомним, массовая вакцинация россиян от коронавируса стартовала в январе текущего года.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра им. Гамалеи Минздрава, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак» от Центра имени Чумакова РАН. Препараты «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» являются двухкомпонентными, а «Спутник Лайт» — однокомпонентным.

Ожидается, что в обозримой перспективе в России появится еще одна вакцина.

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