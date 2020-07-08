Донорская печень из Барнаула спасла жизнь сибирячке с циррозом

В пересадке нуждалась женщина с циррозом печени. Донорский орган в кратчайшие сроки доставили из Барнаула в Новосибирск, а затем в Иркутск ближайшим авиарейсом.

«Позвонили коллеги из Новосибирска и предложили. Конечно, мы ответили согласием: реципиенты, ожидающие трансплантации, у нас есть. С этого времени включился таймер — после изъятия у донора печень живет не более 12 часов», — пояснил завотделением портальной гипертензии Александр Новожилов.

От момента изъятия до начала операции по пересадке прошло 11 часов. Несмотря на сложности, связанные с логистикой, все-таки удалось уложиться в срок.

«В Сибирском федеральном округе подобные перемещения уже в порядке вещей. Но мы из-за географической удаленности ни разу не использовали такую возможность, кроме того, у них и свой лист ожидания довольно обширен», — подчеркнул врач тот факт, что, как правило, в регионах достаточной и своих ожидающих пересадки.

Операция состоялась 19 июня, хирурги работали 5 часов. Женщину выписали из больницы 6 июля, ей предстоит длительный восстановительный период.

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