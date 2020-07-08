Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июля 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Донорская печень из Барнаула спасла жизнь сибирячке с циррозом

В Иркутской областной клинической больнице впервые трансплантировали донорский орган, доставленный из другого региона — Алтайского края, сообщает правительство области.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

В пересадке нуждалась женщина с циррозом печени. Донорский орган в кратчайшие сроки доставили из Барнаула в Новосибирск, а затем в Иркутск ближайшим авиарейсом.

«Позвонили коллеги из Новосибирска и предложили. Конечно, мы ответили согласием: реципиенты, ожидающие трансплантации, у нас есть. С этого времени включился таймер — после изъятия у донора печень живет не более 12 часов», — пояснил завотделением портальной гипертензии Александр Новожилов.

От момента изъятия до начала операции по пересадке прошло 11 часов. Несмотря на сложности, связанные с логистикой, все-таки удалось уложиться в срок.

«В Сибирском федеральном округе подобные перемещения уже в порядке вещей. Но мы из-за географической удаленности ни разу не использовали такую возможность, кроме того, у них и свой лист ожидания довольно обширен», — подчеркнул врач тот факт, что, как правило, в регионах достаточной и своих ожидающих пересадки.

Операция состоялась 19 июня, хирурги работали 5 часов. Женщину выписали из больницы 6 июля, ей предстоит длительный восстановительный период.

Ранее алтайские врачи рассказали, как сохранить здоровье главного фильтрующего органа, чтобы не попасть в список ожидания донорской почки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость