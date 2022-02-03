Волонтеры часто не застают дома пациентов с коронавирусом, которым привозят пакеты с лекарствами. Об этом в Instagram рассказал главврач крупнейшей в Барнауле поликлиники № 14 Дмитрий Денисов.

Он опубликовал фото с коробками лекарств, которые волонтеры должны отвезти амбулаторным пациентами.

Денисов говорит, что таких коробок не один десяток, но примерно половина содержимого вернется обратно в поликлинику — волонтеры не застанут дома тех, для кого данные лекарства предназначены.

«К сожалению, такие случае не единичные, а уже массовые. Уважаемые пациенты, доставка лекарств — это не заказ еды на дом, который можно скорректировать или подстроить под удобное время. На привоз к вам препаратов уходят огромные силы и ресурсы: поиск волонтеров, машин, составление маршрута», — пишет медик.

Кроме этого, после того, как лекарства вернулись обратно, нужно потратить время на выверку, проверку адресов получателей и прочее. Специалисты вынуждены заниматься совершенно «пустой и никому не нужной работой».

«Уважаемые пациенты, если вы с диагностированным ковидом не находитесь дома, не нужно потом звонить в поликлинику и мучать операторов кол-центра вопросом: „где мой Арбидол, за которым я не могу прийти сам, так как обязан не выходить из своей квартиры“. Арбидол ждет вас на Павловском тракте 281а, кабинет N10 (на втором этаже), с 11.00 до 15.00 часов. Волонтеры с препаратами приезжают на адрес только один раз.», — заявил Денисов.

Ранее глава краевого минздрава Дмитрий Попов говорил, что около 5 тыс. комплектов препаратов для амбулаторного лечения ковидных пациентов бесплатно раздают каждую неделю. При таких темпах приростах заболевших, все лекарства кончатся к первой декаде февраля.