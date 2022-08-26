Еда с подвохом. Для кого и почему вредны печенье с молоком, рассказала диетолог

По ее словам, печенье с молоком можно есть детям до четырех лет.
Однако взрослым врач рекомендует отказаться от такого перекуса на ночь — даже при том, что в молоке содержится триптофан — аминокислота, успокаивающая нервную систему.
Печенье не позволит кальцию из молока усвоиться, отметила Белоусова.
Особенно это вредно для людей с диабетом второго типа и избыточной массой тела.
Такая еда может вызвать дополнительные проблемы со здоровьем.
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