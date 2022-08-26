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Здоровье

Еда с подвохом. Для кого и почему вредны печенье с молоком, рассказала диетолог

Печенье и теплое молоко не избавят от бессонницы. Такая еда, наоборот, может увеличить уровень сахара в крови, а также добавит лишних калорий, заявила на радио Sputnik диетолог Анна Белоусова.

Молоко. Печенье. Ужин.
Молоко. Печенье. Ужин.
СС0

По ее словам, печенье с молоком можно есть детям до четырех лет.

Однако взрослым врач рекомендует отказаться от такого перекуса на ночь — даже при том, что в молоке содержится триптофан — аминокислота, успокаивающая нервную систему.

Печенье не позволит кальцию из молока усвоиться, отметила Белоусова.

Особенно это вредно для людей с диабетом второго типа и избыточной массой тела.

Такая еда может вызвать дополнительные проблемы со здоровьем.

Ранее диетолог рассказал, какие напитки опасны для пожилых.

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