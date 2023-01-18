18 января
﻿
Здоровье

Единственная защита. Зачем взрослому прививаться от кори и где это сделать

В Алтайском крае четыре человека заболело корью и более 400 — контактировали с заразившимися.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
1
Какая эпидемическая ситуация в Алтайском крае?

На данный момент в крае зафиксировали четыре случая заболевания корью: один пациент — в Барнауле и трое — в Тальменском районе. Все пациенты — молодые люди до 30 лет, никак не связаны между собой.

Известно, что все они гостили в других регионах Сибири на новогодних праздниках. Так, в Новосибирске вспышка кори была зарегистрирована перед Новым годом.

Роспотребнадзор сообщает, что контактных по всем четырем заболевшим оказалось больше 400 человек.

2
Когда ставят прививку от кори?

Прививку от кори ставят два раза в детстве: в 12−15 месяцев и в шесть лет. Вакцину вводят подкожно под лопатку или в область плеча.

В основе вакцины настоящий вирус, ослабленный в лабораторных условиях. Он помогает организму развить мощный иммунитет. Считается, что его хватит на всю жизнь, и прививаться человеку больше не нужно.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
visualhunt.com
3
Что делать, если ее не ставили в детстве?

Человеку могут не поставить прививку в детстве по разным причинам. Или же поставить только один компонент вакцины, которого недостаточно для развития стойкого иммунитета.

Если вас не привили от кори в детстве, то вам это нужно сделать во взрослом возрасте. Согласно национальному календарю, все россияне до 35 лет должны быть дважды привиты от кори.

4
Как привиться, если я старше 35 лет?

С 36 до 55 лет прививают только людей из группы высокого риска. Например, медицинских работников и учителей.

Вне зависимости от возраста прививают тех, кто контактировал с заболевшим.

Также можно привиться платно в частных медцентрах.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
5
Что делать, если я не помню, ставили ли мне прививку?

Если вы не помните, ставили ли вам прививку в детстве, то вы можете сдать тест на определение титра антител к вирусу кори.

В Барнауле сделать тест можно в Центре гигиены и эпидемиологии (ул. Гоголя, 34/28). Процедура стоит 672 рубля.

Результаты анализов покажут, нужна ли вам вакцинация от кори.

6
Какие побочные эффекты есть у прививки?

В большинстве случаев процесс протекает бессимптомно. Возможны несильная боль в месте укола, слабость и повышение температуры. Побочные эффекты могут длиться до трех дней.

Болезнь. Перчатки
Болезнь. Перчатки
СС0
7
Где можно поставить прививку?

Привиться можно в поликлинике по месту жительства. Достаточно записаться и прийти на укол в плановом порядке.

Вакцину ставят бесплатно жителям до 35 лет.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость