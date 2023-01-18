Единственная защита. Зачем взрослому прививаться от кори и где это сделать

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Какая эпидемическая ситуация в Алтайском крае?

На данный момент в крае зафиксировали четыре случая заболевания корью: один пациент — в Барнауле и трое — в Тальменском районе. Все пациенты — молодые люди до 30 лет, никак не связаны между собой.

Известно, что все они гостили в других регионах Сибири на новогодних праздниках. Так, в Новосибирске вспышка кори была зарегистрирована перед Новым годом.

Роспотребнадзор сообщает, что контактных по всем четырем заболевшим оказалось больше 400 человек.