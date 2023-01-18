Единственная защита. Зачем взрослому прививаться от кори и где это сделать

На данный момент в крае зафиксировали четыре случая заболевания корью: один пациент — в Барнауле и трое — в Тальменском районе. Все пациенты — молодые люди до 30 лет, никак не связаны между собой.
Известно, что все они гостили в других регионах Сибири на новогодних праздниках. Так, в Новосибирске вспышка кори была зарегистрирована перед Новым годом.
Роспотребнадзор сообщает, что контактных по всем четырем заболевшим оказалось больше 400 человек.
Прививку от кори ставят два раза в детстве: в 12−15 месяцев и в шесть лет. Вакцину вводят подкожно под лопатку или в область плеча.
В основе вакцины настоящий вирус, ослабленный в лабораторных условиях. Он помогает организму развить мощный иммунитет. Считается, что его хватит на всю жизнь, и прививаться человеку больше не нужно.
Человеку могут не поставить прививку в детстве по разным причинам. Или же поставить только один компонент вакцины, которого недостаточно для развития стойкого иммунитета.
Если вас не привили от кори в детстве, то вам это нужно сделать во взрослом возрасте. Согласно национальному календарю, все россияне до 35 лет должны быть дважды привиты от кори.
С 36 до 55 лет прививают только людей из группы высокого риска. Например, медицинских работников и учителей.
Вне зависимости от возраста прививают тех, кто контактировал с заболевшим.
Также можно привиться платно в частных медцентрах.
Если вы не помните, ставили ли вам прививку в детстве, то вы можете сдать тест на определение титра антител к вирусу кори.
В Барнауле сделать тест можно в Центре гигиены и эпидемиологии (ул. Гоголя, 34/28). Процедура стоит 672 рубля.
Результаты анализов покажут, нужна ли вам вакцинация от кори.
В большинстве случаев процесс протекает бессимптомно. Возможны несильная боль в месте укола, слабость и повышение температуры. Побочные эффекты могут длиться до трех дней.
Привиться можно в поликлинике по месту жительства. Достаточно записаться и прийти на укол в плановом порядке.
Вакцину ставят бесплатно жителям до 35 лет.
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