Единственный за Уралом робот-врач поможет ставить на ноги жителей Алтайского края

Единственная за Уралом роботизированная система, которая помогает хирургам в установке эндопротезов, находится в клинической апробации в федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования Алтайского края.

Это новый этап в развитии высокотехнологичной помощи в Алтайском крае, рассказал губернатору края Виктору Томенко главврач центра Владимир Пелеганчук.

Благодаря роботу помощнику эндопротезы будут дольше держаться, так как на это влияет точность движений при операции.

По поручению Томенко специалисты учреждения наверстали отставание по объемам оказания плановой помощи после того, как центр завершил работу в режиме ковидного госпиталя, сообщили в правительстве региона.

Ранее на Алтае нашли способ, как предотвратить переход больных с ковидом в тяжелые формы.