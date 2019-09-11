Экс-глава кремлевской клиники предупредил о последствиях штрафов для больниц

Введение штрафов для государственных больниц за нарушение порядка оказания медпомощи — правильная инициатива, но она может привести к падению уровня зарплат специалистов, заявил экс-глава Кремлевской больницы и популярный телеведущий Александр Мясников.

«Инициатива теоретически правильная, но, как она будет применяться на практике, — вопрос. С одной стороны, это будет подстегивать руководителей <больниц> к правильным действиям, а с другой — они в силу обстоятельств начнут изворачиваться», — предположил он.

Также специалист напомнил, что больницы получают средства из фонда обязательного медицинского страхования, и они ограничены, пишет ura.ru.

«Мы <руководители> на эти деньги кормим больных, выплачиваем зарплаты и платим за коммунальные услуги. Если вы меня оштрафуете, то у меня не будет денег на зарплаты и лекарства», — рассуждает Мясников.

Ранее стало известно, что Минздрав планирует предоставить Росздравнадзору возможность взыскания штрафов с больниц за несоответствующий стандартам уровень медобслуживания. Предполагается, что размеры штрафов будут устанавливаться в диапазоне от 10 до 20 тыс. рублей.