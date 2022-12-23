Эксперт: антибиотики не работают против вирусов гриппа

Антибиотики не работают против вирусов гриппа, заявила руководитель сообщества провизоров и фармацевтом «Смартфарма» Вита Вебер. Об этом пишет РИА Новости.

Вебер утверждает, что эффективными будут противовирусные препараты. Они помогут поддержать иммунитет.

Кроме того, с вирусами гриппа справляются препараты симптоматической терапии.

Антибиотики работают против бактериальных инфекций, говорит эксперт. Например, их используют для лечения осложнений в виде пневмонии.

«Грипп, ОРВИ — это вирусная инфекция, поэтому антибиотики не могут бороться с ним», — подчеркивает Вебер.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что грипп доминирует почти по всей России.