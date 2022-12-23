Эксперт: антибиотики не работают против вирусов гриппа

Вебер утверждает, что эффективными будут противовирусные препараты. Они помогут поддержать иммунитет.
Кроме того, с вирусами гриппа справляются препараты симптоматической терапии.
Антибиотики работают против бактериальных инфекций, говорит эксперт. Например, их используют для лечения осложнений в виде пневмонии.
«Грипп, ОРВИ — это вирусная инфекция, поэтому антибиотики не могут бороться с ним», — подчеркивает Вебер.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что грипп доминирует почти по всей России.
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