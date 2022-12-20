20 декабря
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Здоровье

Грипп доминирует почти по всей России, заявили в Роспотребнадзоре

Грипп доминирует почти во всех регионах России, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом пишут «Известия».

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0

По словам Горелова, на грипп приходится более половины случаев инфекций.

Он отметил, что в этом году параллельно протекают грипп, ОРВИ и COVID-19. При этом грипп доминирует.

Напряженной остается ситуация со свиным гриппом (H1N1), добавил эксперт.

Горелов подчеркнул, что нарастающая активность вирусов характерна для текущего времени года.

Подъем продлится до и после новогодних праздников, а затем пойдет на спад.

Последний подъем гриппа наблюдали в 2016−2016 годах.

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