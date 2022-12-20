Грипп доминирует почти по всей России, заявили в Роспотребнадзоре

По словам Горелова, на грипп приходится более половины случаев инфекций.
Он отметил, что в этом году параллельно протекают грипп, ОРВИ и COVID-19. При этом грипп доминирует.
Напряженной остается ситуация со свиным гриппом (H1N1), добавил эксперт.
Горелов подчеркнул, что нарастающая активность вирусов характерна для текущего времени года.
Подъем продлится до и после новогодних праздников, а затем пойдет на спад.
Последний подъем гриппа наблюдали в 2016−2016 годах.
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