Грипп доминирует почти по всей России, заявили в Роспотребнадзоре

Грипп доминирует почти во всех регионах России, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом пишут « Известия ».

По словам Горелова, на грипп приходится более половины случаев инфекций.

Он отметил, что в этом году параллельно протекают грипп, ОРВИ и COVID-19. При этом грипп доминирует.

Напряженной остается ситуация со свиным гриппом (H1N1), добавил эксперт.

Горелов подчеркнул, что нарастающая активность вирусов характерна для текущего времени года.

Подъем продлится до и после новогодних праздников, а затем пойдет на спад.

Последний подъем гриппа наблюдали в 2016−2016 годах.