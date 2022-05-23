23 мая
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Здоровье

Эксперт назвал единственный способ, как избавиться от особого типа ожирения

Способ избавиться от «пивного» живота раскрыл кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с радио Sputnik.

Жир на животе. Лишний вес.
Жир на животе. Лишний вес.
CC0

По его словам, в обиходе «пивным» животом называют особый тип ожирения.

Врачи рассматривают это нарушение здоровья как серьезный фактор риска.

«Если говорить по-научному, то это называется абдоминальный тип ожирения. При нем отложение жира происходит в основном в районе талии. Это очень неблагоприятное явление, оно связано с большими рисками для здоровья и жизни», — подчеркнул он.

Специалист отметил, что единственный способ решить проблему — отказаться от пива, пишет Lenta.ru. Это поможет вернуть бодрость и снизить аппетит.

Также он посоветовал перестать употреблять алкоголь — трезвость способствует продлению жизни и улучшению ее качества.

Ранее о простых и эффективных способах избавиться от жира на животе рассказал врач.

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