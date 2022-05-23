Эксперт назвал единственный способ, как избавиться от особого типа ожирения

По его словам, в обиходе «пивным» животом называют особый тип ожирения.

Врачи рассматривают это нарушение здоровья как серьезный фактор риска.

«Если говорить по-научному, то это называется абдоминальный тип ожирения. При нем отложение жира происходит в основном в районе талии. Это очень неблагоприятное явление, оно связано с большими рисками для здоровья и жизни», — подчеркнул он.