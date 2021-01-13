Эксперт назвал опасные лекарства при коронавирусе

Доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал лекарственные препараты, от которых следует отказаться при заражении ковидом, сообщает журнал Good Housekeeping.

Специалист призвал перестать принимать противодиарейные препараты с лоперамидом. Из-за таких медикаментов замедляется работа кишечника, что в свою очередь мешает очищению организма от бактерий и воспаления, уверен доктор.

Также он порекомендовал отказаться от ингаляторов. Эксперт подчеркнул — их не стоит использовать, если нет астмы, поскольку они могут навредить сердцу.

Любой препарат, который содержит фенилафрин, опасен при болезнях сердца, пояснил эксперт, пишет Lenta.ru. Это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев. Специалист отметил, что это особенно опасно для людей с повышенным давлением.

Ранее о высокой скорости мутации коронавируса предупредил российский ученый. В связи с этим глобальная стратегия борьбы с пандемией нуждается в корректировке. Ученый указал, что стоит уделить внимание созданию комплексных препаратов, которые не только обладали бы неспецифическим противовирусным действием, но и снижали бы риски нарушений в работе системы свертывания крови и иммунитета после болезни.