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Здоровье

Эксперт назвал первый симптом Covid-19

Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат считает, что обоняние является ключевым показателем для идентификации COVID-19.

Мужчина, нос.
Мужчина, нос.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Коронавирусная инфекция не связана с симптомами, которые встречаются при простуде — речь о заложенности носа и типичном насморке.

«Это позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии. Коронавирус связан с довольно уникальной комбинацией симптомов со стороны носа — это внезапная потеря обоняния, известная как аносмия. При этом у человека нет ощущения заложенности носа», — объяснил врач.

У многих пациентов потеря обоняния является первым симптомом коронавирусной инфекции, который проявляется на начальной стадии заболевания. Поэтому специалист считает, что такой признак требует принятия мер.

На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура — типичные и самые распространенные проявления COVID-19., пишет «РГ».

Носовая полость, вероятно, является основным местом проникновения и заражения COVID-19, так как по меньшей мере 90% вдыхаемого воздуха попадает в организм через нос, добавил эксперт.

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