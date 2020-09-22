Эксперт назвал побочные эффекты препарата от коронавируса

Препарат для лечения коронавируса «Арепливир», стоимостью более 12 тыс. рублей, не полностью изучен и вызывает побочные эффекты, рассказал эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«Он вызывает обратимые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. Нарушает обмен азота в организме», — пишет Life со ссылкой на Беспалова.

Высокая цена «Арепливира» вызвана тем, что компания-производитель сама синтезирует сырье, отметил эксперт. По словам Беспалова, этот процесс зависит от импорта.

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что 12 тыс. рублей (стоимость препарата «Арепливир») — необоснованная цена для лекарства с сомнительной эффективностью.

По мнению депутата, производители лекарства «начали не с того боку».

Парламентарий отметил — сначала стоило убедить научные круги в том, что «Арепливир» дает заявленный результат, и только потом заняться вопросами ценообразования.

В России разрешен для использования препарат «Арепливир», пишет ura.ru. Его стоимость составляет 12 320 рублей.

21 сентября он начал поступать в аптеки.