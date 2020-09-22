Онищенко прокомментировал цену на лекарство от коронавируса с «сомнительной эффективностью»

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что 12 тыс. рублей (стоимость препарата «Арепливир») — необоснованная цена для лекарства с сомнительной эффективностью, рассказал он телеканалу «360» .

По мнению депутата, производители лекарства «начали не с того боку».

Парламентарий отметил — сначала стоило убедить научные круги в том, что «Арепливир» дает заявленный результат, и только потом заняться вопросами ценообразования.

Также он указал на то, что препарат не является оригинальной разработкой, а представляет собой вариацию других лекарств.

«Арепливир» получил одобрение Минздрава и вошел в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции, пишет News.ru.

Ранее эксперты рассказали о другом российском препарате от коронавируса, который гораздо дешевле. Препарат «Триазавирин» будет стоить около тысячи с небольшим.

Такую стоимость назвал член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии химико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) Владимир Русинов.

При этом Русинов отметил, что потребители и такую цену на лекарство от коронавируса считают слишком высокой.