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Здоровье

Онищенко прокомментировал цену на лекарство от коронавируса с «сомнительной эффективностью»

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что 12 тыс. рублей (стоимость препарата «Арепливир») — необоснованная цена для лекарства с сомнительной эффективностью, рассказал он телеканалу «360» .

Препарат от коронавируса.
Препарат от коронавируса.
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По мнению депутата, производители лекарства «начали не с того боку».

Парламентарий отметил — сначала стоило убедить научные круги в том, что «Арепливир» дает заявленный результат, и только потом заняться вопросами ценообразования.

Также он указал на то, что препарат не является оригинальной разработкой, а представляет собой вариацию других лекарств.

«Арепливир» получил одобрение Минздрава и вошел в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции, пишет News.ru.

Ранее эксперты рассказали о другом российском препарате от коронавируса, который гораздо дешевле. Препарат «Триазавирин» будет стоить около тысячи с небольшим.

Такую стоимость назвал член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии химико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) Владимир Русинов.

При этом Русинов отметил, что потребители и такую цену на лекарство от коронавируса считают слишком высокой.

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