Эксперты рассказали о другом российском препарате от коронавируса, который гораздо дешевле

Такую стоимость назвал член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии химико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) Владимир Русинов, сообщает «ФедералПресс».
При этом Русинов отметил, что потребители и такую цену на лекарство от коронавируса считают слишком высокой.
Исследования «Триазавирина» для профилактики и лечения «не очень серьезных больных» проходят в екатеринбургской больнице № 14, уточнил Русинов. По его словам, на данном этапе препарат показал позитивный результат.
«Но отчет будет в конце октября, после этого будем спрашивать разрешение Минздрава на включение в перечень», — сказал ученый.
Ранее эксперты заявили, что высокая стоимость российских лекарств от коронавируса объясняется большим спросом на такие препараты во всем мире, пишет Lenta.ru.