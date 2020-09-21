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Здоровье

Эксперты рассказали о другом российском препарате от коронавируса, который гораздо дешевле

Препарат «Триазавирин» будет стоить около тысячи с небольшим и может стать альтернативой «Арепливиру» за 12 тыс. рублей.

Препарат от коронавируса.
Препарат от коронавируса.
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Такую стоимость назвал член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии химико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) Владимир Русинов, сообщает «ФедералПресс».

При этом Русинов отметил, что потребители и такую цену на лекарство от коронавируса считают слишком высокой.

Исследования «Триазавирина» для профилактики и лечения «не очень серьезных больных» проходят в екатеринбургской больнице № 14, уточнил Русинов. По его словам, на данном этапе препарат показал позитивный результат.

«Но отчет будет в конце октября, после этого будем спрашивать разрешение Минздрава на включение в перечень», — сказал ученый.

Ранее эксперты заявили, что высокая стоимость российских лекарств от коронавируса объясняется большим спросом на такие препараты во всем мире, пишет Lenta.ru.

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