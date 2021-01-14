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Эксперт назвал пять причин повторного заражения коронавирусом при наличии антител

Повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно даже при большом содержании антител в организме после выздоровления, сообщил иммунолог Николай Крючков.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

«Повторное заражение, в том числе у людей с „хорошими“, как говорят, анализами на антитела, возможно в нескольких случаях», — сказал Крючков в интервью «Комсомольской правде».

Он выделил пять условий повторного заражения COVID-19 при наличии антител:

  • Ослабленность организма из-за тяжелых хронических заболеваний. В этом случае в защите от вируса может оказаться брешь, несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета;
  • Слабая иммунная система. Крючков выделил пациентов с аутоиммунными заболеваниями, а также тех, кто получает терапию, которая угнетает иммунитет. Это может быть лечение глюкокортикостероидами, цитостатиками и другими препаратами;
  • Вакцина не дает полной защиты от коронавируса. По словам иммунолога, главное преимущество препарата — предотвращение тяжелых осложнений до 3−6 месяцев. После этого периода защита от инфекции может снизиться на 60%. «Чем дальше от эпизода первого заражения, тем слабее защита организма, даже при положительном результате анализов на антитела», — заключил врач;
  • Существуют разные типы антител. Например, нейтрализующие защищают от новых заражений, но составляют относительно небольшую долю в общем уровне антител;
  • Заражение новыми мутациями коронавируса. В пример Крючков привел «британский» штамм, который уже дошел до России.

В США ученые выявили два новых штамма COVID-19, пишет ura.ru.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Шторм

Ранее сообщалось, что при тяжелом течении COVID-19 в организме человека вырабатывается много антител, которые после вакцинации могут привести к патологической реакции организма.

Врачи пояснили что речь идет о цитокиновом шторме (гиперреакции иммунитета) и воспалительном синдроме. В Минздраве подчеркнули, что правила вакцинации переболевших людей еще не разработаны, поэтому россиянам с антителами лучше воздержаться от прививки.

При этом переболевшим все равно необходимо продолжать соблюдать все защитные меры, поскольку риск повторного заражения не исключен.

Чем сильнее человек болеет, тем больше антител у него вырабатывается. Поэтому если у человека уже сильный иммунитет, и его еще стимулируют с помощью вакцины, то есть риск, что организм отреагирует не лучшим образом.

Массовая вакцинация

Между тем с 18 января начнется массовая вакцинация россиян, о чем заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 13 января.

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