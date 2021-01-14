Эксперт назвал пять причин повторного заражения коронавирусом при наличии антител

Повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно даже при большом содержании антител в организме после выздоровления, сообщил иммунолог Николай Крючков.

«Повторное заражение, в том числе у людей с „хорошими“, как говорят, анализами на антитела, возможно в нескольких случаях», — сказал Крючков в интервью «Комсомольской правде».

Он выделил пять условий повторного заражения COVID-19 при наличии антител:

Ослабленность организма из-за тяжелых хронических заболеваний. В этом случае в защите от вируса может оказаться брешь , несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета;

несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета; Слабая иммунная система. Крючков выделил пациентов с аутоиммунными заболеваниями , а также тех , кто получает терапию , которая угнетает иммунитет. Это может быть лечение глюкокортикостероидами , цитостатиками и другими препаратами;

а также тех кто получает терапию которая угнетает иммунитет. Это может быть лечение глюкокортикостероидами цитостатиками и другими препаратами; Вакцина не дает полной защиты от коронавируса. По словам иммунолога , главное преимущество препарата — предотвращение тяжелых осложнений до 3−6 месяцев. После этого периода защита от инфекции может снизиться на 60%. «Чем дальше от эпизода первого заражения , тем слабее защита организма , даже при положительном результате анализов на антитела», — заключил врач;

главное преимущество препарата — предотвращение тяжелых осложнений до 3−6 месяцев. После этого периода защита от инфекции может снизиться на 60%. «Чем дальше от эпизода первого заражения тем слабее защита организма даже при положительном результате анализов на антитела», — заключил врач; Существуют разные типы антител. Например , нейтрализующие защищают от новых заражений , но составляют относительно небольшую долю в общем уровне антител;

нейтрализующие защищают от новых заражений но составляют относительно небольшую долю в общем уровне антител; Заражение новыми мутациями коронавируса. В пример Крючков привел «британский» штамм , который уже дошел до России.

В США ученые выявили два новых штамма COVID-19, пишет ura.ru.

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова.

Шторм

Ранее сообщалось, что при тяжелом течении COVID-19 в организме человека вырабатывается много антител, которые после вакцинации могут привести к патологической реакции организма.

Врачи пояснили что речь идет о цитокиновом шторме (гиперреакции иммунитета) и воспалительном синдроме. В Минздраве подчеркнули, что правила вакцинации переболевших людей еще не разработаны, поэтому россиянам с антителами лучше воздержаться от прививки.

При этом переболевшим все равно необходимо продолжать соблюдать все защитные меры, поскольку риск повторного заражения не исключен.

Чем сильнее человек болеет, тем больше антител у него вырабатывается. Поэтому если у человека уже сильный иммунитет, и его еще стимулируют с помощью вакцины, то есть риск, что организм отреагирует не лучшим образом.

Массовая вакцинация

Между тем с 18 января начнется массовая вакцинация россиян, о чем заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 13 января.