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Здоровье

Врачи рекомендуют отказаться от вакцинации людям с антителами

При тяжелом течении COVID-19 в организме человека вырабатывается много антител, которые после вакцинации могут привести к патологической реакции организма, пишет Газета.Ru.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Врачи пояснили что речь идет о цитокиновом шторме (гиперреакции иммунитета) и воспалительном синдроме. В Минздраве подчеркнули, что правила вакцинации переболевших людей еще не разработаны, поэтому россиянам с антителами лучше воздержаться от прививки.

При этом переболевшим все равно необходимо продолжать соблюдать все защитные меры, поскольку риск повторного заражения не исключен.

Чем сильнее человек болеет, тем больше антител у него вырабатывается. Поэтому если у человека уже сильный иммунитет, и его еще стимулируют с помощью вакцины, то есть риск, что организм отреагирует не лучшим образом.

Главными последствиями вакцинации в этом случае могут стать аутоиммунные нарушения. В частности, цитокиновый шторм (гиперреакция иммунной системы) и воспалительный синдром.

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