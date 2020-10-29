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Здоровье

Сатурация, оксигенация и другие страшные слова. Рассказываем об основных понятиях, пришедших вместе с COVID-19

Вместе с коронавирусом в нашу жизнь вошло много непонятных слов и сокращений, которые раньше знали только врачи, — пульсоксиметр, сатурация, оксигенация, дистресс-синдром, ИВЛ, АПФ2, цитокиновый шторм и другие. Рассказываем, что они означают и как связаны между собой.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

Что такое сатурация

Сатурация — это показатель уровня насыщения кислородом крови. За транспорт кислорода в организме отвечает гемоглобин, который находится в эритроцитах (красных кровяных тельцах). То есть чем выше сатурация — тем больше кислорода в крови человека, тем лучше он доставляется к органам и тканям.

Норма сатурации — от 94% и выше. Все, что ниже этого показателя, говорит о том, что у человека проблемы с дыханием и кислорода недостаточно.

Для чего нужно измерять уровень кислорода

Показатель уровня кислорода в крови важен для врача в числе других показателей состояния пациента, чтобы вовремя оказать помощь с дыханием и не допустить кислородного голодания органов и тканей.

Пандемия. Поцелуй.
Пандемия. Поцелуй.
СС0

Признаками гипоксии — недостаточности кислорода — могут быть:

  • слабость и быстрая утомляемость;
  • повышенная сонливость (в основном днем);
  • головная боль;
  • ухудшение памяти;
  • периодические головокружения;
  • снижение концентрации внимания;
  • тахикардия, увеличение сердечного выброса;
  • снижение артериального давления;
  • бледность кожных покровов;
  • отечность нижних конечностей (признак сердечной недостаточности).

Помимо коронавирусных пациентов измерение уровня кислорода важно для людей, страдающих ХОБЛ — хронической обструктивной болезнью легких, которая характеризуется хроническим ограничением потока воздуха в дыхательных путях.

Симптомы ХОБЛ со временем усугубляются. Одышка при физической нагрузке постепенно превращается в одышку в состоянии покоя. Эта болезнь нередко не диагностируется и может быть опасной для жизни. Раньше ХОБЛ часто называли терминами «хронический бронхит» и «эмфизема».

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
CC0

Как коронавирус убивает легкие

Коронавирус в первую очередь поражает нижние дыхательные пути. Именно поэтому важно постоянно следить за сатурацией при COVID-19. То же происходит при вирусной пневмонии. Эти заболевания отличает быстрое начало и резкое наступление дыхательной недостаточности. Поражаются сразу большие участки легких.

Коронавирус похож на шар с шипами. Ими он связывается с определенным белком нашего организма, который называется ангиотензинпревращающим ферментом 2 (АПФ2). Его много в сыворотке крови, а также в эпителиальной ткани почек. Но больше всего клеток, имеющих этот фермент, располагается как раз в легких, ими буквально выстланы альвеолы.

После того как вирус попадает в клетки альвеол, он начинает быстро размножаться, образуя десятки тысяч «клонов», которые выходят из клетки, разрушая ее. На месте погибших клеток легочной ткани образуется соединительная ткань, не способная к дыханию, наступает так называемый пневмосклероз.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Что происходит с органами при коронавирусе

В момент попадания вируса в организм иммунная система для борьбы с ним начинает производить белые кровяные тельца — лейкоциты. Иногда эта тактика вполне хорошо срабатывает, именно поэтому многие переносят коронавирус бессимптомно.

Но если лейкоциты не справляются, то начинают посылать «сигналы» другим иммунным клеткам. Эти «сигналы» — цитокины, небольшие белковые молекулы, которые вызывают повышение температуры. Если и они не справляются, то возникает гиперактивация иммунной системы.

Ее клетки начинают производить цитокины в очень больших количествах и выбрасывать их в кровь. Это состояние называется цитокиновым штормом. Процесс приводит к массивному повреждению легочной ткани, в том числе здоровой. Помимо этого, цитокины приводят к расширению сосудов и накоплению жидкости в легких.

Кровь перестает насыщаться кислородом, и развивается острый респираторный дистресс-синдром — тяжелая и опасная для жизни форма дыхательной недостаточности.

Тогда поражается буквально все — головной мозг, сердце, почки, печень, развивается шоковое состояние. Один за другим начинают отказывать органы.

Флюорография, рентген.
Флюорография, рентген.
СС0

Как насытить кровь кислородом, если легкие не работают

Основные методы лечения дистресс-синдрома — искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО).

Аппарат ИВЛ — это по сути компрессор, который, можно сказать, насильно загоняет кислород в легкие пациента. Для этого врачи вводят в трахею интубационную трубку. Специальный увлажнитель нагревает воздух из ИВЛ до температуры тела и увлажняет его. Также аппарат выводит отработанный воздух — углекислый газ.

Пациентам при этом дают лекарства, расслабляющие диафрагму и другие мышцы, — фактически обездвиживают, чтобы позволить аппарату полностью регулировать дыхание.

Бывает и неинвазивная вентиляция легких, когда пациенту надевают маску с трубкой на рот и нос, но трубку не вводят в дыхательные пути.

Аппарат ЭКМО — это что-то вроде искусственного сердца и легкого для пациента. Для соединения прибора с организмом в крупные кровеносные сосуды больного вводятся специальные длинные устройства — канюли. Через них кровь попадает в оксигенатор — устройство со специальной мембраной, с помощью которой кислород добавляется в кровь, а углекислый газ (отработанный воздух) удаляется.

Затем насыщенную кислородом кровь согревают и возвращают в тело пациента. Для соблюдения физиологических механизмов забор и вливание крови происходят максимально близко к сердцу.

Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице №11.
Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице № 11.
Анна Зайкова.

Как измерить уровень кислорода

Для измерения сатурации используется специальный прибор — пульсоксиметр. Процедура эта абсолютно неинвазивная, то есть никаких проколов и разрезов не требуется.

Небольшой прибор надевается на палец, специальный инфракрасный светодиод пропускает свет через кровь и мягкие ткани, что и позволяет определить сатурацию артериальной крови (SpO₂). Также аппарат измеряет и частоту сердечных сокращений — пульс.

Как и любой прибор, пульсоксиметр может ошибаться. В инструкции говорится о том, что на пальце не должно быть лака, накладных ногтей и пластырей. Кроме того, бесполезно измерять кислород на высоте более 1500 метров над уровнем моря.

Погрешность может возникать и из-за состояния самого пациента, например при низком артериальном давлении, когда кровью омываются основные органы (сердце, легкие, головной мозг), но нарушается периферическое кровоснабжение, то есть кровь в нужном количестве не достигает пальцев рук, где обычно измеряется сатурация.

Употребление любых стимулирующих веществ (наркотические препараты, кофеин, энергетические напитки) также может привести к неверным показаниям прибора. Курение непосредственно перед процедурой влияет на глубину вдоха, частоту сердцебиения, тонус сосудов. Это повлечет уменьшение насыщения крови кислородом.

Пульсоксиметры в Барнауле можно приобрести в аптеках, магазине «Алтаймедтехника», некоторых магазинах электроники. Цена прибора — от 1,3 до 7−8 тыс. рублей.

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