Сатурация, оксигенация и другие страшные слова. Рассказываем об основных понятиях, пришедших вместе с COVID-19

Вместе с коронавирусом в нашу жизнь вошло много непонятных слов и сокращений, которые раньше знали только врачи, — пульсоксиметр, сатурация, оксигенация, дистресс-синдром, ИВЛ, АПФ2, цитокиновый шторм и другие. Рассказываем, что они означают и как связаны между собой.

Что такое сатурация

Сатурация — это показатель уровня насыщения кислородом крови. За транспорт кислорода в организме отвечает гемоглобин, который находится в эритроцитах (красных кровяных тельцах). То есть чем выше сатурация — тем больше кислорода в крови человека, тем лучше он доставляется к органам и тканям.

Норма сатурации — от 94% и выше. Все, что ниже этого показателя, говорит о том, что у человека проблемы с дыханием и кислорода недостаточно.

Для чего нужно измерять уровень кислорода

Показатель уровня кислорода в крови важен для врача в числе других показателей состояния пациента, чтобы вовремя оказать помощь с дыханием и не допустить кислородного голодания органов и тканей.

Пандемия. Поцелуй. СС0

Признаками гипоксии — недостаточности кислорода — могут быть:

слабость и быстрая утомляемость;

повышенная сонливость ( в основном днем);

в основном днем); головная боль;

ухудшение памяти;

периодические головокружения;

снижение концентрации внимания;

тахикардия , увеличение сердечного выброса;

увеличение сердечного выброса; снижение артериального давления;

бледность кожных покровов;

отечность нижних конечностей ( признак сердечной недостаточности).

Помимо коронавирусных пациентов измерение уровня кислорода важно для людей, страдающих ХОБЛ — хронической обструктивной болезнью легких, которая характеризуется хроническим ограничением потока воздуха в дыхательных путях.

Симптомы ХОБЛ со временем усугубляются. Одышка при физической нагрузке постепенно превращается в одышку в состоянии покоя. Эта болезнь нередко не диагностируется и может быть опасной для жизни. Раньше ХОБЛ часто называли терминами «хронический бронхит» и «эмфизема».

Коронавирус. Пандемия. Анализы. CC0

Как коронавирус убивает легкие

Коронавирус в первую очередь поражает нижние дыхательные пути. Именно поэтому важно постоянно следить за сатурацией при COVID-19. То же происходит при вирусной пневмонии. Эти заболевания отличает быстрое начало и резкое наступление дыхательной недостаточности. Поражаются сразу большие участки легких.

Коронавирус похож на шар с шипами. Ими он связывается с определенным белком нашего организма, который называется ангиотензинпревращающим ферментом 2 (АПФ2). Его много в сыворотке крови, а также в эпителиальной ткани почек. Но больше всего клеток, имеющих этот фермент, располагается как раз в легких, ими буквально выстланы альвеолы.

После того как вирус попадает в клетки альвеол, он начинает быстро размножаться, образуя десятки тысяч «клонов», которые выходят из клетки, разрушая ее. На месте погибших клеток легочной ткани образуется соединительная ткань, не способная к дыханию, наступает так называемый пневмосклероз.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19. СС0

Что происходит с органами при коронавирусе

В момент попадания вируса в организм иммунная система для борьбы с ним начинает производить белые кровяные тельца — лейкоциты. Иногда эта тактика вполне хорошо срабатывает, именно поэтому многие переносят коронавирус бессимптомно.

Но если лейкоциты не справляются, то начинают посылать «сигналы» другим иммунным клеткам. Эти «сигналы» — цитокины, небольшие белковые молекулы, которые вызывают повышение температуры. Если и они не справляются, то возникает гиперактивация иммунной системы.

Ее клетки начинают производить цитокины в очень больших количествах и выбрасывать их в кровь. Это состояние называется цитокиновым штормом. Процесс приводит к массивному повреждению легочной ткани, в том числе здоровой. Помимо этого, цитокины приводят к расширению сосудов и накоплению жидкости в легких.

Кровь перестает насыщаться кислородом, и развивается острый респираторный дистресс-синдром — тяжелая и опасная для жизни форма дыхательной недостаточности.

Тогда поражается буквально все — головной мозг, сердце, почки, печень, развивается шоковое состояние. Один за другим начинают отказывать органы.

Флюорография , рентген. СС0

Как насытить кровь кислородом , если легкие не работают

Основные методы лечения дистресс-синдрома — искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО).

Аппарат ИВЛ — это по сути компрессор, который, можно сказать, насильно загоняет кислород в легкие пациента. Для этого врачи вводят в трахею интубационную трубку. Специальный увлажнитель нагревает воздух из ИВЛ до температуры тела и увлажняет его. Также аппарат выводит отработанный воздух — углекислый газ.

Пациентам при этом дают лекарства, расслабляющие диафрагму и другие мышцы, — фактически обездвиживают, чтобы позволить аппарату полностью регулировать дыхание.

Бывает и неинвазивная вентиляция легких, когда пациенту надевают маску с трубкой на рот и нос, но трубку не вводят в дыхательные пути.

Аппарат ЭКМО — это что-то вроде искусственного сердца и легкого для пациента. Для соединения прибора с организмом в крупные кровеносные сосуды больного вводятся специальные длинные устройства — канюли. Через них кровь попадает в оксигенатор — устройство со специальной мембраной, с помощью которой кислород добавляется в кровь, а углекислый газ (отработанный воздух) удаляется.

Затем насыщенную кислородом кровь согревают и возвращают в тело пациента. Для соблюдения физиологических механизмов забор и вливание крови происходят максимально близко к сердцу.

Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице № 11. Анна Зайкова.

Как измерить уровень кислорода

Для измерения сатурации используется специальный прибор — пульсоксиметр. Процедура эта абсолютно неинвазивная, то есть никаких проколов и разрезов не требуется.

Небольшой прибор надевается на палец, специальный инфракрасный светодиод пропускает свет через кровь и мягкие ткани, что и позволяет определить сатурацию артериальной крови (SpO₂). Также аппарат измеряет и частоту сердечных сокращений — пульс.

Как и любой прибор, пульсоксиметр может ошибаться. В инструкции говорится о том, что на пальце не должно быть лака, накладных ногтей и пластырей. Кроме того, бесполезно измерять кислород на высоте более 1500 метров над уровнем моря.

Погрешность может возникать и из-за состояния самого пациента, например при низком артериальном давлении, когда кровью омываются основные органы (сердце, легкие, головной мозг), но нарушается периферическое кровоснабжение, то есть кровь в нужном количестве не достигает пальцев рук, где обычно измеряется сатурация.

Употребление любых стимулирующих веществ (наркотические препараты, кофеин, энергетические напитки) также может привести к неверным показаниям прибора. Курение непосредственно перед процедурой влияет на глубину вдоха, частоту сердцебиения, тонус сосудов. Это повлечет уменьшение насыщения крови кислородом.

Пульсоксиметры в Барнауле можно приобрести в аптеках, магазине «Алтаймедтехника», некоторых магазинах электроники. Цена прибора — от 1,3 до 7−8 тыс. рублей.