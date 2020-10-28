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Власти Барнаула обсудили, как сделать из «Геомаркета» ковидный госпиталь и сколько это стоит

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел первое заседание рабочей группы по подготовке к созданию ковидного госпиталя на базе ТЦ «Геомаркет», сообщает мэрия города.

Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Напомним, накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил Франку возглавить рабочую группу по «перестройке» торгового центра.

Предварительно, на подготовку «Геомаркета» потребуется около 100 млн рублей. Томенко попросил министра финансов региона найти деньги — на реконструкцию и оснащение.

«Губернатором края дано поручение рассмотреть возможность создания еще одного госпиталя на территории города. Данную задачу нам свами предстоит в ближайшее время решить», — обратился Франк к членам рабочей группы.

В группу вошли руководители региональных министерств здравоохранения, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, финансов, администрации города, алтайского Роспотребнадзора и МЧС, региональной инспекции строительного и жилищного надзора, Сибирского управления Ростехнадзора, КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края», проектного института «Алтайгражданпроект», строительной компании «Союз», горбольницы № 8 и МКУ «Архитектура города Барнаула».

Варианты создания на базе немедицинских организаций ковидного госпиталя рассматривают для того, чтобы разгрузить медучреждения — чтобы они могли оказывать плановую медпомощь.

В проектном институте «Алтайгражданпроект» уже подготовили предварительную планировку «Геомаркета».

«План для анализа направлен всем членам рабочей группы. В ближайшее время он будет проанализирован специалистами», — пояснили в мэрии.

Как отметила замгендиректора по производству «Алтайгражданпроекта» Тамара Павленко, прежде всего необходимо проработать вопросы, связанные с устройством инженерных сетей.

«Это и увеличение мощностей имеющихся электрических подстанций, переустройство систем водоснабжения и канализования, вентиляции помещений. Также при изменении назначения здания нужно соблюсти требования пожарного надзора», — подчеркнула она.

Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Ранее altapress.ru побывал в «Геомаркете» и посмотрел, что происходит на площадке, которую в ближайшее время планируют переформатировать под стационар. Пока что это — практически пустой ТЦ.

На заседании Франк отметил, что при перепрофилировании здания прежде всего необходимо обеспечить безопасность пациентов, которые будут проходить лечение в госпитале.

«На месте проведения работ будет работать штаб, который будет оперативно решать все возникающие вопросы», — добавил глава Барнаула.

Франк призвал членов рабочей группы активно включиться в работу, чтобы в кратчайшие сроки подготовить к запуску новый стационар для больных коронавирусом.

Ранее сообщали, что ковидные госпитали в Алтайском крае могут развернуть в ТЦ и школах.

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