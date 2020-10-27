Стали известны планы властей на барнаульский ТЦ «Геомаркет»

Ковидный госпиталь в ТЦ «Геомаркет» в Барнауле делают надолго. Об этом заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко

Госпиталь на базе «Геомаркета», в частности, пригодится и в том случае, если другие учреждения власти решат вернуть к их профильной деятельности, уверен губернатор.

Томенко поручил министру финансов региона Данилу Ситникову найти деньги, необходимые для реконструкции и оснащения помещений. На это требуется около 100 млн рублей.

«Необходимо объединить работу ряда наших краевых ведомств, городских служб, компаний, которые занимаются коммунальной инфраструктурой, в первую очередь проектной работой, поставкой оборудования, необходимого инвентаря», — отметил губернатор.

Также Виктор Томенко поручил создать рабочую группу, которая будет готовить к запуску новый ковидный госпиталь. Возглавлять эту группу глава региона попросил мэра Барнаула Вячеслава Франка.

Напомним, в «Геомаркете» могут развернуть до 600 коек для больных коронавирусной инфекцией.

Кроме этого, власти рассматривают размещение ковидного госпиталя в новом центре реабилитации «Территория здоровья» в нагорной части Барнаула.