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Жизнь

Стали известны планы властей на барнаульский ТЦ «Геомаркет»

Ковидный госпиталь в ТЦ «Геомаркет» в Барнауле делают надолго. Об этом заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко

Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Госпиталь на базе «Геомаркета», в частности, пригодится и в том случае, если другие учреждения власти решат вернуть к их профильной деятельности, уверен губернатор.

Томенко поручил министру финансов региона Данилу Ситникову найти деньги, необходимые для реконструкции и оснащения помещений. На это требуется около 100 млн рублей.

«Необходимо объединить работу ряда наших краевых ведомств, городских служб, компаний, которые занимаются коммунальной инфраструктурой, в первую очередь проектной работой, поставкой оборудования, необходимого инвентаря», — отметил губернатор.

Также Виктор Томенко поручил создать рабочую группу, которая будет готовить к запуску новый ковидный госпиталь. Возглавлять эту группу глава региона попросил мэра Барнаула Вячеслава Франка.

Напомним, в «Геомаркете» могут развернуть до 600 коек для больных коронавирусной инфекцией.

Кроме этого, власти рассматривают размещение ковидного госпиталя в новом центре реабилитации «Территория здоровья» в нагорной части Барнаула.

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