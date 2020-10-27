В Барнауле обустроят еще один ковидный госпиталь в центре «Территория здоровья»

Коечный фонд в коронавирусных госпиталях Алтайского края превысил 5000 мест, а в ближайшую неделю в Барнауле подготовятся к открытию еще 200 мест в частном медицинском центре «Территория здоровья». Об этом сообщили в краевом правительстве.

О том, что власти рассматривают размещение ковидного госпиталя в новом центре реабилитации «Территория здоровья» в нагорной части Барнаула, стало известно около недели назад. Тогда шли переговоры о возможности оплаты аренды коек из бюджета.

Также, по словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, в торговом центре «Геомаркет» уже работает группа специалистов, которая оценивает возможность развертывания до 600 коек для больных коронавирусной инфекцией. По предварительным расчетам, на это потребуется около 100 миллионов рублей.

Кроме того, накануне в Барнаул прибыли помощник министра здравоохранения РФ Олеся Старжинская, и заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Михаил Замятин. Они посетят поликлиники, изучат работу «красных зон» в ковидных госпиталях и проведут консультации с алтайскими анестезиологами-реаниматологами по тактике лечения больных.