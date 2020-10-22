Недостроенный ТЦ в Барнауле рассматривают как площадку для ковидного госпиталя

На первом этаже площадью около 10 тыс. кв. м могут разместится не менее 500 коек, утверждает информагентство. Собственник площадки, предприниматель Андрей Комяков, сообщил «Толку», что не возражает.
Правда в здании еще не закончили строительные работы. Например, не залиты полы.
Также для госпиталя необходимо подключать систему обеспечения кислородом, но в таких условиях обеспечить соблюдение пожарных и санитарных требований для этого невозможно.
Под ковидный госпиталь власти рассматривали вариант нового центра реабилитации «Территория здоровья» в нагорной части Барнаула. По данным издания, идет процесс переговоров по возможности оплаты аренды коек из бюджета.
Ранее о варианте открытия новых мест для больных коронавирусом на базе немедицинских организаций говорил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он также упоминал в этом контексте школы.