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Ковидные госпитали на Алтае могут развернуть в ТЦ и школах

Временные госпитали для пациентов с коронавирусом могут появиться в школах и торговых центрах Алтайского края. Такую возможность рассматривает минздрав, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Виктора Томенко.

Сотрудники Роспотребнадзора и полиции проверили соблюдение противоэпидемических мер в ТРЦ «Пионер».
Сотрудники Роспотребнадзора и полиции проверили соблюдение противоэпидемических мер в ТРЦ «Пионер».
barnaul.org.

«Поручение я дал, нужно думать, что это может быть — школы или торговые центры, может какие-то похожие заведения, объекты, где можно было бы помощь средним, тяжелым больным полноценно оказывать», — сказал Томенко.

90% специализированных коек в ковидных госпиталях уже заняты, сообщалось ранее.

Медики считают, что необходимо усилить работу с пациентами на уровне амбулаторно-поликлинического звена, довести до сведения людей, что по телефону кол-центра в поликлинике они могут обратиться за медицинской консультацией или узнать время прихода доктора на дом. Это облегчит работу дежурных врачей.

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