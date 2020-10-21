Ковидные госпитали на Алтае могут развернуть в ТЦ и школах

Временные госпитали для пациентов с коронавирусом могут появиться в школах и торговых центрах Алтайского края. Такую возможность рассматривает минздрав, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Виктора Томенко.

«Поручение я дал, нужно думать, что это может быть — школы или торговые центры, может какие-то похожие заведения, объекты, где можно было бы помощь средним, тяжелым больным полноценно оказывать», — сказал Томенко.

90% специализированных коек в ковидных госпиталях уже заняты, сообщалось ранее.

Медики считают, что необходимо усилить работу с пациентами на уровне амбулаторно-поликлинического звена, довести до сведения людей, что по телефону кол-центра в поликлинике они могут обратиться за медицинской консультацией или узнать время прихода доктора на дом. Это облегчит работу дежурных врачей.