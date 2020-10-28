+218 и 8 смертей. Растет число «туристов», привезших COVID-19 в Алтайский край

В Алтайском крае, по данным на 28 октября, зарегистрировали 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, 4 августа впервые суточный прирост опустился ниже 100 и держался на уровне 60−70. 20 сентября показатель быстро пошел в рост и 2 октября вновь пробил отметку «более 100».

Уже через две недели, 20 октября, зарегистрировали «новый рекорд» — плюс 305 зараженных. Причем прежний максимум держался с 15 июля — плюс 246.

На 28 октября всего в крае инфицированных — 18 565 (в том числе 1 349 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 15 814 пациентов, из них за прошедшие сутки — 233.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией — 2 013 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента.

«Кроме этого, 2 399 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 301 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1 381 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому», — отметили в оперштабе.

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Еще 6 599 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

«Развернуто 5 438 койки, к кислороду имеют подключение 2 615, с ИВЛ — 503. Таким образом, резервных коек: 5438 — 2013 — 2399 — 301 = 725», — добавили в оперштабе.

По типу заболевания: 304 случая — завозные (117 — из-за рубежа), 10 356 — по контакту с ранее заболевшими, 5 643 — у больных внебольничной пневмонией, 7 117 — у заболевших ОРВИ, бессимптомное течение — в 5 805 случаях.

Стоит отметить, что на 25 октября число завозных из-за рубежа случаев было на 15 меньше — 102.

Количество тяжелобольных — 442, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 151.

За весь период скончались 734 человека: из них 8 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 3, по иной причине смерти — 5). Всего от короновирусной инфекции скончались 355 человек (по иным причинам смерти — 375). На экспертизе — 4 случая.

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