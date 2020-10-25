+207 и 8 смертей. В Алтайском крае за сутки добавили более 200 новых коек для ковидников

В Алтайском крае, по данным на 25 октября, зарегистрировали 207 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, 4 августа впервые суточный прирост опустился ниже 100 и держался на уровне 60−70. 20 сентября показатель быстро пошел в рост и 2 октября вновь пробил отметку «более 100».

Уже 20 октября зарегистрировали «новый рекорд» — плюс 305 зараженных. Причем прежний максимум держался с 15 июля — плюс 246.

На 25 октября всего в крае инфицированных — 17 923 (в том числе 1 318 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 15 206 пациентов, из них за прошедшие сутки — 109.

Проходят лечение в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией — 2 003 человека. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента.

«Кроме этого, 2 263 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 320 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1 329 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому», — отметили в оперштабе.

Масочный режим. Коронавирус. CC0

Еще 5 800 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

«Всего на сегодня развернуто 5264 коек (за сутки — 217), к кислороду имеют подключение 2489, с ИВЛ — 488. Таким образом, свободных коек: 5264 — 2003 — 2263 — 320 = 678», — добавили в оперштабе.

По типу заболевания: 288 случаев — завозные (102 — из-за рубежа), 9 972 — по контакту с ранее заболевшими, 5 503 — у больных внебольничной пневмонией, 6 661 — у заболевших ОРВИ, в 5 759 случаях — бессимптомное течение.

Количество тяжелобольных — 392, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 143.

За весь период скончались 710 человек: из них 8 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 6, по иной причине смерти — 2). Всего от короновирусной инфекции скончались 343 человека (по иным причинам смерти — 363). На экспертизе — 4 случая.

Ранее стало известно, что в Барнауле на базе торгового центра «Геомаркет» планируют открыть ковидный госпиталь.