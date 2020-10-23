Стало известно, в каком барнаульском ТЦ откроют ковидный госпиталь

На площадке ТЦ может разместиться 1 тыс. мест для пациентов, посчитали в ведомстве. Решение уже принято.
Работы по перепрофилированию торгового центра начнутся на следующей неделе.
Таким образом, число коек для коронавирусных больных в крае вырастет до 5,6 тыс.
По последним данным, на 23 октября свободными остаются 499 коек.
Всего с начала пандемии в Алтайском крае заболело COVID-19 17 510 человек, выздоровело — 14 907, умер 691 пациент.
Напомним, ранее сообщалось, что временные госпитали для пациентов с коронавирусом могут появиться в школах и торговых центрах Алтайского края.
«Поручение я дал, нужно думать, что это может быть — школы или торговые центры, может какие-то похожие заведения, объекты, где можно было бы помощь средним, тяжелым больным полноценно оказывать», — высказывался на данный счет глава региона Виктор Томенко.
Также altapress.ru ранее писал, что в качестве площадки под ковидный госпиталь рассматривался еще не введенный в эксплуатацию торговый центр на ул. Балтийской, 34.