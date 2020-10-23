Стало известно, в каком барнаульском ТЦ откроют ковидный госпиталь

На базе торгового центра «Геомаркет» (​пр. Ленина, 154а) в Барнауле развернут ковидный госпиталь, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный минздрав.

На площадке ТЦ может разместиться 1 тыс. мест для пациентов, посчитали в ведомстве. Решение уже принято.

Работы по перепрофилированию торгового центра начнутся на следующей неделе.

Таким образом, число коек для коронавирусных больных в крае вырастет до 5,6 тыс.

По последним данным, на 23 октября свободными остаются 499 коек.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае заболело COVID-19 17 510 человек, выздоровело — 14 907, умер 691 пациент.

Красная зона. Коронавирус. altairegion22.ru

Напомним, ранее сообщалось, что временные госпитали для пациентов с коронавирусом могут появиться в школах и торговых центрах Алтайского края.

«Поручение я дал, нужно думать, что это может быть — школы или торговые центры, может какие-то похожие заведения, объекты, где можно было бы помощь средним, тяжелым больным полноценно оказывать», — высказывался на данный счет глава региона Виктор Томенко.

Также altapress.ru ранее писал, что в качестве площадки под ковидный госпиталь рассматривался еще не введенный в эксплуатацию торговый центр на ул. Балтийской, 34.