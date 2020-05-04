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4 мая 7°C
Коронавирус

Эксперт назвал условие для появления иммунитета к коронавирусу

Максимальный иммунитет к коронавирусной инфекции может выработаться при протекании болезни средней тяжести и без чрезмерного использования лекарств, считает профессор патофизиологии МГМУ им. Сеченова Антон Ершов. Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Стойкий иммунитет к Covid-19 может не выработаться при легком течении заболевания, потому что в организме не успевает появиться необходимое количество вируса для выработки антител.

Тяжелое протекание заболевания не позволяет организму сформировать антитела из-за недостатка белков, отмечает эксперт.

«Оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета — при протекании болезни средней тяжести и без чрезмерного использования медикаментов. Вот тогда у организма формируется максимальный иммунитет к ней», — сказал Ершов.

Профессор также полагает, что иммунитет к Covid-19 с учётом его схожести с вирусом SARS, возможно, будет сохраняться в течение двух лет.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Он подчеркнул, что если к осени в России не удастся подавить возникновение новых случаев и скорость распространения вируса, то произойдет вторая волна.

Можно ли заболеть коронавирусом повторно

Генеральный директор компании ХЕМА, разработчика и производителя тестов, кандидат медицинских наук Юрий Лебедин считает, что россияне, у которых выработались антитела к коронавирусу, не могут заразиться им повторно.

«Но надо помнить, что вирусы иногда „подтачивают“ иммунную систему и открывают дорогу для других инфекций, поэтому даже выздоровевшим от коронавируса людям надо быть осторожнее», — сказал Лебедин «Комсомольской правде».

Ранее стало известно, могли ли россияне переболеть коронавирусом в начале года.

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