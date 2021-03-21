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Здоровье

Эксперт назвал возраст, после которого нельзя худеть

Специалисты рекомендуют не заниматься похудением людям преклонного возраста, рассказал в эфире радио Sputnik врач-геронтолог Юрий Конев.

Диета. Калории. Талия. Женщина
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СС0

По словам эксперта, людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано.

«Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека», — сказал Юрий Конев.

Он уточнил, что людям следует привести вес в норму до 60 лет, чтобы далее организм не требовал больше еды, чем необходимо.

«Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать», — отметил врач.

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