Эксперт назвал возраст, после которого нельзя худеть

По словам эксперта, людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано.

«Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека», — сказал Юрий Конев.

Он уточнил, что людям следует привести вес в норму до 60 лет, чтобы далее организм не требовал больше еды, чем необходимо.

«Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать», — отметил врач.