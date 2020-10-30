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Здоровье

Эксперт назвала период максимальной заразности ковид-больного

Заболевший коронавирусом максимально опасен для окружающих незадолго до появления симптомов и в первый день явной болезни, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Через пять дней после появления у заразившегося симптомов он уже не так опасен для окружающих, как в первые дни болезни, сообщает телеканал «360».

«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна», — сказала Пшеничная.

Основной путь заражения коронавирусом — воздушно-капельный, пишет News.ru. При выдохе может выделяться более 200 частиц с 2019-nCoV. Поэтому маска остается самым простым и эффективным способом защититься от инфекции.

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