Эксперт назвала период максимальной заразности ковид-больного

Через пять дней после появления у заразившегося симптомов он уже не так опасен для окружающих, как в первые дни болезни, сообщает телеканал «360».
«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна», — сказала Пшеничная.
Основной путь заражения коронавирусом — воздушно-капельный, пишет News.ru. При выдохе может выделяться более 200 частиц с 2019-nCoV. Поэтому маска остается самым простым и эффективным способом защититься от инфекции.