Эксперт назвала витамин, необходимый курильщикам

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью « Вечерней Москве » рассказала о витамине, который необходим тем, кто страдает никотиновой зависимостью.

Эксперт посоветовала принимать витамин С и употреблять продукты, в которых он содержится.

Именно витамин С значительно снижает вред, который наносит человеческому организму никотин. По ее словам, витамин С помогает предотвратить болезни сосудов, нормализовать давление и снизить уровень холестерина в крови.

Соломатина призвала курящих людей регулярно есть болгарский красный перец, в котором содержится три суточных нормы витамина С, пишет «Росбалт». Также она рекомендует употреблять больше овощей, фруктов и ягод.

Ранее ученые выяснили, почему к курильщикам реже привязывается коронавирус. А если и инфицируются, то болеют значительно тяжелее.

Исследователи считают, что полициклические ароматические углеводороды, которые содержатся в табачном дыме, с одной стороны, токсичны и канцерогенны, с другой — подавляют образование рецепторов АСЕ-2 у коронавирусов. А это «входные ворота» в организм.

Таким образом, курильщики реже заражаются COVID-19, но уж если заболели, то шанс получить тяжелую форму у них значительно выше.