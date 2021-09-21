Ученые выяснили, почему к курильщикам реже привязывается коронавирус

Исследователи из Университета Хиросимы считают, что полициклические ароматические углеводороды, которые содержатся в табачном дыме, с одной стороны, токсичны и канцерогенны, с другой — подавляют образование рецепторов АСЕ-2 у коронавирусов. А это «входные ворота» в организм.
Таким образом, курильщики реже заражаются COVID-19, но уж если заболели, то шанс получить тяжелую форму у них значительно выше.
Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, что повышенной защитой от короны обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа и высоким содержанием лимфоцитов, а также носители некоторых генетических маркеров.