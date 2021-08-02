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Жизнь

Невосприимчивость некоторых людей к COVID-19 объяснил академик РАН

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал «Известиям», почему некоторые люди невосприимчивы к ковиду.

Коронавирус. Вакцинация.
Коронавирус. Вакцинация.
Pixabay.com

Тотолян отметил, что повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа и высоким содержанием лимфоцитов, а также носители некоторых генетических маркеров.

Высокий уровень интерферона-альфа — молекулы, синтезирующейся клетками иммунной системы и обладающей прямым противовирусным действием — снижает риск заражения на местном уровне.

«Хороший уровень лимфоцитов свидетельствует о том, что у человека меньше шансов заразиться, при этом в случае заболевания у него меньше риск того, что оно будет протекать в тяжелой форме. Среди генов, кодирующих иммунный ответ человека, ученые выявили два защитных аллеля (различные формы одного гена) и один, предрасполагающий к болезни», — рассказал академик.

Существуют и другие факторы, изучение которых лишь на начальной стадии. Однако указанные причины не имеют абсолютный характер, поэтому оценивать их нужно комплексно.

Ранее сибирский ученый рассказал про «неандертальские гены», защищающие от ковида.

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