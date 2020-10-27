Эксперт назвала витамины для укрепления иммунитета

Некоторые витамины могут помочь в укреплении иммунитета в осенне-зимний сезон респираторных заболеваний, заявила в разговоре с телеканалом « Звезда » врач-терапевт Людмила Лапа.

Она рекомендовала в первую очередь употреблять достаточно витамина D, который поддерживает правильный обмен кальция в организме. В зимний период многие люди испытывают дефицит этого витамина из-за нехватки солнечного света.

Витамин С считается вторым по значимости для иммунной системы, профилактики гриппа и ОРВИ.

Употреблять пищевые добавки следует умеренно, так как гипервитаминоз может привести к интоксикации организма, и лечить его будет сложно. Перед покупкой витаминов рекомендуется посетить врача, чтобы подобрать правильные дозировки.

«Следует внимательно следить за употреблением витаминов, так как гипервитаминоз в зимний период встречается довольно часто — особенно при неумеренном употреблении витаминов группы B», — сказала она.

Терапевт добавила, что лучше сделать выбор в пользу пищи с высоким содержанием витаминов и реже употреблять витаминизированные препараты — переизбыток витаминов может быть опаснее, чем их нехватка, пишет Lenta.ru.

Ранее ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» на Первом канале доктор Елена Малышева в своем Instagram посоветовала россиянам продукты, которые помогут избежать осложнений при коронавирусе. Это печень трески, сырые устрицы и бразильский орех.