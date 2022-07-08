Эксперт не исключил роста заболеваемости ковидом в России. Причины

Такое мнение выразил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов, сообщает ТАСС.
Причины
Эксперт уточнил — рост заболеваемости COVID-19 в мире можно объяснить двумя причинами: новыми штаммами коронавируса и постепенным ослаблением иммунитета тех, кто давно привился или переболел, пишет bfm.ru.
Накануне алтайский минздрав предупредил о новой волне коронавируса.
Группа риска
По мнению Александра Семенова, риск заболеть в первую очередь присутствует у тех, кто не вакцинирован.
Отмена ограничений
1 июля Роспотребнадзор отменил в России все антиковидные ограничения. При этом в ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки по COVID-19 «действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено».