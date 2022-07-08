Эксперт не исключил роста заболеваемости ковидом в России. Причины

Из-за подъема заболеваемости ковидом в мире нельзя исключать некоторого роста числа зараженных в России.

Такое мнение выразил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов, сообщает ТАСС.

Причины

Эксперт уточнил — рост заболеваемости COVID-19 в мире можно объяснить двумя причинами: новыми штаммами коронавируса и постепенным ослаблением иммунитета тех, кто давно привился или переболел, пишет bfm.ru.

Накануне алтайский минздрав предупредил о новой волне коронавируса.

Группа риска

По мнению Александра Семенова, риск заболеть в первую очередь присутствует у тех, кто не вакцинирован.

Отмена ограничений

1 июля Роспотребнадзор отменил в России все антиковидные ограничения. При этом в ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки по COVID-19 «действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено».