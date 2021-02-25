Эксперт рассказал, как метеозависимым людям улучшить самочувствие

Перепады атмосферного давления остро ощущаются метеозависимыми людьми. Чтобы улучшить самочувствие, лучше отказаться от соли и острых блюд, рассказал доктор медицинских наук Юрий Гурфинкель в беседе с РИА Новости.

«Во время перепадов атмосферного давления в рационе не должно быть очень острых блюд, чрезмерно соленых блюд, поскольку они могут провоцировать перепады артериального давления. В такие дни от соли лучше отказаться вообще», — рассказал Гурфинкель.

Во время погодных изменений желательно отдавать предпочтение овощам, не слишком сладким фруктам, например, яблокам, а также «длинным» углеводам. Последние — необходимая составляющая правильного питания, уверен доктор.

Гурфинкель также добавил, что желательно исключить из рациона «короткие» углеводы, и прежде всего продукты, содержащие большое количество сахара.

А вот гречневая, овсяная, кукурузная и другие каши в умеренных количествах рекомендованы тем, кто страдает повышенным артериальным давлением, в период нестабильных погодных условий.

Напомним, погода под занавес календарной зимы в Алтайском крае в очередной раз удивит своей нестабильностью — жителей региона ждут снегопады и метели, а затем резкое похолодание.