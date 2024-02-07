Эксперт рассказал, какие фрукты помогают справиться с бессонницей

Ананас
В этом фрукте содержится фермент бромелайн, который обладает противовоспалительным и расслабляющим действием.
Вишня
За пару часов до сна стоит есть терпкую вишню — эти ягоды повышают выработку гормона сна мелатонина.
Бананы
В них содержатся магний и калий, которые помогают быстрее засыпать, а также триптофан, способствующий глубокому и спокойному сну.
Яблоки
Эти фрукты стабилизируют уровень глюкозы в крови и предотвращают бессонницу.
Ранее барнаульский врач рассказала, какие овощи и фрукты принесут большую пользу сибиряку.
Самое важное - в нашем Telegram-канале