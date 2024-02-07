7 февраля
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Здоровье

Эксперт рассказал, какие фрукты помогают справиться с бессонницей

Стало известно, какие фрукты нужно есть, чтобы хорошо спать, сообщает "Лента.ру".

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

Ананас

В этом фрукте содержится фермент бромелайн, который обладает противовоспалительным и расслабляющим действием.

Вишня

За пару часов до сна стоит есть терпкую вишню — эти ягоды повышают выработку гормона сна мелатонина.

Бананы

В них содержатся магний и калий, которые помогают быстрее засыпать, а также триптофан, способствующий глубокому и спокойному сну.

Яблоки

Эти фрукты стабилизируют уровень глюкозы в крови и предотвращают бессонницу.

Ранее барнаульский врач рассказала, какие овощи и фрукты принесут большую пользу сибиряку.

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